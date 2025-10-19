Экономика
18:03, 19 октября 2025Экономика

Россиянам предложили выдавать ипотеку под 2 процента

Депутат Миронов: Ставку по семейной ипотеке нужно снизить до 2 % для многодетных
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетСтавки по ипотеке

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Россиянам с тремя и более детьми предложили выдавать кредит на жилье под два процента годовых. Снизить ставку по семейной ипотеке для многодетных предложил руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов, пишет ТАСС.

Депутат также предложил сохранить для россиян с одним ребенком ставку по жилищным кредитам в шесть процентов, а для россиян с двумя детьми — снизить до четырех процентов.

До этого СРЗП предлагала обнулить ставку по ипотеке для многодетных семей, если родители не старше 35 лет. По словам Миронова, такие меры должны помочь с повышением рождаемости в стране.

Сейчас в России обсуждается снижение ставки по семейной ипотеке для многодетных до четырех процентов годовых. При этом семьи с одним ребенком смогут брать кредиты под 12 процентов, а с двумя детьми — под 6 процентов. По текущим условиям ипотека под шесть процентов на новостройки доступна для семей с детьми, независимо от их количества.

