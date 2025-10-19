Бывший СССР
Российские войска ликвидировали высокопоставленного офицера ВСУ

Поддубный: Подполковника ВСУ Боркова ликвидировали ударом российской ФАБ
Никита Савин
Никита Савин

Фото: РИА Новости

Российские войска ликвидировали подполковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударом фугасной авиационной бомбы (ФАБ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

По его словам, недалеко от Красноармейска (украинское название — Покровск) был ликвидирован высокопоставленный офицер ВСУ Андрей Борков. «Прилет ФАБ в окрестностях Красноармейска сложил пункт управления связью, где и находился старший офицер войск связи и кибербезопасности ВСУ», — написал Поддубный.

Российский военкор пояснил, что этот род украинских войск поддерживают сразу несколько европейских государств, среди которых Дания, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды и Эстония.

Ранее сообщалось, что российская ФАБ, оснащенная универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), пролетела 130 километров и впервые ударила по Лозовой в Харьковской области. Отмечается, что Лозовая является важным железнодорожным узлом, через который поступает снабжение ВСУ на донецком и харьковском направлениях.

