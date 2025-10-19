Российским журналистам запретили носить одежду с символикой страны на ЧМ по гимнастике

FIG запретил журналистам носить одежду с символикой России на ЧМ по гимнастике

Российским журналистам запретили носить одежду с символикой страны на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Индонезии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Международную федерацию гимнастики (FIG).

В организации заявили, что представители прессы, аккредитованные на турнир, должны соблюдать установленные правила. Отмечается, что российские журналисты не могут приходить в микст-зону или зал для пресс-конференции в одежде с надписью «Россия».

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в Джакарте с 19 по 25 октября. Российские гимнасты начали возвращаться к выступлениям на международных турнирах в нейтральном статусе и смогут принять участие в соревновании.

Ранее олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала, что россиянам нельзя выступать под иностранную музыку, при этом разрешены и не все отечественные треки. В частности, под запрет попала песня Ирины Аллегровой «Младший лейтенант».