В Кремле озвучили планы Путина

Путин на следующей неделе займется вопросами демографии и проведет Совбез

Президент России Владимир Путин на следующей неделе займется вопросами демографии и проведет заседание Совета безопасности. Такие планы главы государства были озвучены в программе «Москва. Кремль. Путин».

Также российский лидер примет участие в съезде Русского географического общества, отметили в передаче.

19 октября Путин поздравил россиян с Днем отца.

Президент в своем обращении подчеркнул, что глава семьи у всех народов страны испокон веков пользуется непререкаемым авторитетом.

Кроме того, политик поздравил участников специальной военной операции (СВО), которые, по его словам, защищают свободу и независимость Отечества, с честью продолжают традиции своих семей, отцов, дедов и прадедов.