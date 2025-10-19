Россия
14:14, 19 октября 2025Россия

В Кремле озвучили планы Путина

Путин на следующей неделе займется вопросами демографии и проведет Совбез
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин на следующей неделе займется вопросами демографии и проведет заседание Совета безопасности. Такие планы главы государства были озвучены в программе «Москва. Кремль. Путин».

Также российский лидер примет участие в съезде Русского географического общества, отметили в передаче.

19 октября Путин поздравил россиян с Днем отца.

Президент в своем обращении подчеркнул, что глава семьи у всех народов страны испокон веков пользуется непререкаемым авторитетом.

Кроме того, политик поздравил участников специальной военной операции (СВО), которые, по его словам, защищают свободу и независимость Отечества, с честью продолжают традиции своих семей, отцов, дедов и прадедов.

