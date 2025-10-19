Россия
Путин поздравил граждан России с Днем отца

Сергей Истомин
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил граждан с Днем отца. Обращение лидера было размещено на сайте Кремля.

Путин отметил, что глава семьи у всех народов страны испокон веков пользуется непререкаемым авторитетом.

«Потому отрадно, что этот замечательный праздник, призванный подчеркнуть огромную роль отца в воспитании подрастающего поколения, в судьбе каждого человека, пользуется широкой общественной поддержкой», — подчеркнул президент.

В своем обращении Путин также упомянул участников специальной военной операции (СВО), которые, по его словам, защищают свободу и независимость Отечества, с честью продолжают традиции своих семей, отцов, дедов и прадедов.

17 октября президент России поздравил телеканал RT с 20-летним юбилеем. Он пожелал журналистам и руководству продолжать работу в том же русле.

