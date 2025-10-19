Россия
11:46, 19 октября 2025РоссияЭксклюзив

В России ответили на сообщения о требованиях Путина

Депутат Чепа: Разговоры о территориях Путина и Трампа могли быть в мягкой форме
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Херсонская и Запорожская области являются для России признанными регионами, и разговоры о территориальных уступках могли быть только в мягкой форме. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом мог озвучить обязательное требование для прекращения конфликта на Украине. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Washington Post.

«И Херсонская, и Запорожская области являются для нас и для народов, проживающих в этих регионах после референдумов, признанными территориями России. Поэтому я думаю, что если и были какие-то территориальные разговоры, то они звучали в более мягкой форме, не так категорично заявленные», — считает парламентарий.

Чепа также обратил внимание на то, что накануне были освобождены части территорий Херсонской и Запорожской областей. По его мнению, это означает дальнейшее развитие наступления российских войск с подготовкой плацдарма для пересечения Днепра и перехода на правую сторону.

Ранее шансы Украины на победу в конфликте с Россией оценили. По словам экс-главы британского Генштаба Дэвида Ричардса, западные союзники вселили в Киев ложную надежду, но не обеспечили средствами для победы.

    Все новости