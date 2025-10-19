Бывший СССР
08:14, 19 октября 2025Бывший СССР

В Швеции бывший украинский депутат заработал миллионы гривен на соотечественниках

Экс-депутат из Харьковской области заработал на беженцах из Украины ₴10 млн
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Бывший депутат из Харьковской области Иван Коробов поселился в Швеции и начал зарабатывать на беженцах — своих же соотечественниках. Так ему удалось получить около десяти миллионов гривен (порядка 19,4 миллиона рублей), выяснил Telegram-канал Bihus.Info.

Ранее журналисты шведского издания Hem & Hyra рассказали, что в пригороде Стокгольма десятки людей начали жаловаться, что на их почтовые адреса стало приходить множество писем на чужие имена. Отправителями значились налоговая, миграционная служба и банки, а имена получателей были украинскими.

Выяснилось, что Коробов продавал беженцам официальные почтовые адреса, которые были необходимы для оформления социальных выплат, документов и прочего, чтобы они могли полноценно интегрироваться в Швеции. За свои услуги он брал по 500 крон в месяц, бизнес существовал без ведома законных владельцев этих адресов.

Ранее издание Bild писало, что жители Германии выступили против выплат украинским беженцам. Кроме того, 62 процента респондентов считают, что пригодные к военной службе украинцы должны вернуться на родину.

