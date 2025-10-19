Во Франции уточнили условия отбывания наказания Саркози

BFMTV: Экс-президент Франции Саркози проведет тюремный срок в одиночной камере

Бывший президент Франции Николя Саркози проведет пятилетний тюремный срок в одиночной камере в парижской тюрьме Санте. Условия отбывания наказания уточнил телеканал BFMTV.

По информации телеканала, для экс-главы государства подготовили одиночную камеру с минимальными удобствами, а контакты с другими заключенными будут исключены. Отмечается, что данные меры связаны с обеспечением безопасности Саркози.

Ранее суд Парижа признал 70-летнего бывшего французского лидера виновным по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании в период с 2005 по 2007 год.

Позднее появилась информация, что Саркози отправят в тюрьму 21 октября.