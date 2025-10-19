Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:21, 19 октября 2025Мир

Во Франции уточнили условия отбывания наказания Саркози

BFMTV: Экс-президент Франции Саркози проведет тюремный срок в одиночной камере
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Бывший президент Франции Николя Саркози проведет пятилетний тюремный срок в одиночной камере в парижской тюрьме Санте. Условия отбывания наказания уточнил телеканал BFMTV.

По информации телеканала, для экс-главы государства подготовили одиночную камеру с минимальными удобствами, а контакты с другими заключенными будут исключены. Отмечается, что данные меры связаны с обеспечением безопасности Саркози.

Ранее суд Парижа признал 70-летнего бывшего французского лидера виновным по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании в период с 2005 по 2007 год.

Позднее появилась информация, что Саркози отправят в тюрьму 21 октября.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто озвученное Путиным в разговоре с Трампом требование к Украине

    Президент Колумбии призвал Трампа к ответу после уничтожения военными США лодки

    Актер Шварценеггер предложил план по сохранению демократии в США

    Российский снайпер прикрыл своего сына во время боев за Курахово

    Стало известно о смерти бас-гитариста Limp Bizkit

    Кнайсль заявила об утрате нейтралитета Швейцарией и Австрией

    Тело умершего на Эльбрусе гражданина Коста-Рики эвакуировали

    Два российских аэропорта огранчилили полеты

    Во Франции уточнили условия отбывания наказания Саркози

    Российский аэропорт ограничил работу на фоне угрозы атаки БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости