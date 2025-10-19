Бывший СССР
12:24, 19 октября 2025Бывший СССР

ВС России взяли под контроль два населенных пункта в зоне СВО

ВС России взяли под контроль Полтавку в Запорожской области и Чунишино в ДНР
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль два населенных пункта в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Минобороны России.

По данным ведомства подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий заняли населенный пункт Чунишино в Донецкой народной республике (ДНР). Войска группировки «Восток» взяли под контроль село Полтавка в Запорожской области.

17 октября сообщалось, что российские войска взяли под контроль село Ступочки в ДНР. По данным Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», ВС России заняли населенный пункт и начали создание укрепленных позиций в его пределах.

