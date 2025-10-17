Военкоры объявили о взятии ВС России под контроль нового населенного пункта в зоне СВО

«РВ»: ВС РФ взяли Ступочки, штурмуют Предтечино и наступают на Константиновку

Армия России взяла под контроль село Ступочки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

«Российские войска развивают наступление на константиновском направлении. ВС (Вооруженные силы) РФ заняли Ступочки и укрепляют позиции в пределах села», — говорится в публикации.

Уточняется, что российские военные наступают на восточные окраины Константиновки и штурмуют Предтечино.

Ранее стало известно, что армия РФ начала давить на «форпост Российской империи». Сообщалось, что украинские подразделения отодвигают первую линию обороны у Северска.