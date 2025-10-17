Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:41, 17 октября 2025Бывший СССР

Военкоры объявили о взятии ВС России под контроль нового населенного пункта в зоне СВО

«РВ»: ВС РФ взяли Ступочки, штурмуют Предтечино и наступают на Константиновку
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Армия России взяла под контроль село Ступочки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

«Российские войска развивают наступление на константиновском направлении. ВС (Вооруженные силы) РФ заняли Ступочки и укрепляют позиции в пределах села», — говорится в публикации.

Уточняется, что российские военные наступают на восточные окраины Константиновки и штурмуют Предтечино.

Ранее стало известно, что армия РФ начала давить на «форпост Российской империи». Сообщалось, что украинские подразделения отодвигают первую линию обороны у Северска.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Солдат-срочник расстрелял сослуживцев в российской воинской части

    Мигранты с детьми сбежали в российскую тайгу по одной причине

    Энергетики и газировки стали самыми популярными товарами у российских студентов

    Мать проглотившего химию из детского набора мальчика раскрыла последствия спустя два года

    В США подобрали Украине дальнобойное оружие вместо Tomahawk

    Поздний завтрак оказался вреден для здоровья

    На Западе раскритиковали обращение Мерца к Путину

    Россиянам стали чаще отказывать в выдаче одного вида кредитов

    Российский фондовый рынок взлетел

    Путин после разговора с Трампом собрал членов Совета безопасности в Кремле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости