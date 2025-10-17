Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:08, 17 октября 2025Бывший СССР

Российская армия начала давить на «форпост Российской империи»

Марочко: ВСУ сдвигают первую линию обороны у Северска из-за давления ВС России
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сдвигают первую линию обороны у Северска из-за давления Вооруженных сил (ВС) России. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, командование ВСУ проводит передислокацию своих военнослужащих с нескольких позиций. «Поэтапная переброска первой линии обороны вооруженных формирований Украины протяженностью около 10 километров вызвана усилившимися обстрелами и успехами наших войск в данном районе», — сообщил Марочко.

Эксперт также отметил увеличение серой зоны у Федоровки из-за переброски сил украинской армии из-под Северска.

Ранее Андрей Марочко назвал Северск сложным населенным пунктом по той причине, что изначально город строился «как форпост еще во времена Российской империи». Там также расположено большое количество стратегических высот на территории, подконтрольной ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Трамп провели переговоры и договорились встретиться. Как на это отреагировал Зеленский?

    Орбан анонсировал разговор с Путиным

    Телеведущая получила в подарок трусы с волосами в прямом эфире и потеряла дар речи

    Cкромный грабитель российского банка попал на видео

    В Европе захотели выдать Украине миллиарды из активов РФ в частных банках

    Российская армия начала давить на «форпост Российской империи»

    46-летняя звезда сериала «Кухня» едва не оголилась на камеру

    Зеленский встретился с производителем Patriot

    Орбан назвал сроки встречи Путина и Трампа в Венгрии

    Живущая в Европе россиянка приехала на родину и удивилась полным ресторанам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости