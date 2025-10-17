Российская армия начала давить на «форпост Российской империи»

Марочко: ВСУ сдвигают первую линию обороны у Северска из-за давления ВС России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сдвигают первую линию обороны у Северска из-за давления Вооруженных сил (ВС) России. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, командование ВСУ проводит передислокацию своих военнослужащих с нескольких позиций. «Поэтапная переброска первой линии обороны вооруженных формирований Украины протяженностью около 10 километров вызвана усилившимися обстрелами и успехами наших войск в данном районе», — сообщил Марочко.

Эксперт также отметил увеличение серой зоны у Федоровки из-за переброски сил украинской армии из-под Северска.

Ранее Андрей Марочко назвал Северск сложным населенным пунктом по той причине, что изначально город строился «как форпост еще во времена Российской империи». Там также расположено большое количество стратегических высот на территории, подконтрольной ВСУ.