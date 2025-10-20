20 октября в России отмечают День военного связиста. Во всем мире празднуют Международный день повара и День статистики. Православные вспоминают святых мучеников Сергия и Вакха. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 20 октября — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День военного связиста

20 октября 1919 года в составе Красной армии было организовано Управление связи. Однако отряды военных связистов принимали участие во всех вооруженных столкновениях, начиная уже с XVIII века — после того как в годы северной войны появилась военно-полевая почта.

Профессиональный праздник военных связистов в российском календаре появился в 2006 году на основании соответствующего указа президента.

Какие еще праздники отмечают в России 20 октября

День Приморского края

Праздники в мире

Международный день повара

шеф-повар Гордон Рамзи . Фото: Edgar Su / Reuters

Этот праздник отмечают примерно в 70 странах мира. Его учредили в 2004 году по инициативе Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров. В организацию входят более восьми миллионов человек со всего мира.

В России на сегодняшний день работают более 191 тысячи ресторанов и кафе. Отечественные повара регулярно попадают в мировые рейтинги лучших шефов. Например, в 2021 году четыре шефа из России вошли в сотню лучших поваров мира по версии The Best Chef Awards.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 20 октября

Международный день ленивца;

Всемирный день статистики;

Международный день диспетчера;

День информационной перегрузки.

Какой церковный праздник 20 октября

День памяти мучеников Сергия и Вакха

Согласно преданию, Сергий и Вакх занимали высокие посты в армии императора Максимиана, правившего в 285-305 годах. Однажды недоброжелатели донесли правителю о том, что Сергий и Вакх исповедуют христианство и не почитают языческих богов. Чтобы убедиться в достоверности доноса, император велел святым принести жертву идолам, на что получил отказ.

Тогда с мучеников сняли знаки их воинского сана, нарядили в женскую одежду и с позором повели по городу с железными обручами на шее. Позже их отослали в Сирию, где местный правитель — ярый ненавистник христиан — приказал бить Вакха бичами, после чего мученик отошел к Богу. Сергия же обули в железные сапоги с гвоздями и отвели на суд в другой город, где его усекли мечом.

Какие еще церковные праздники отмечают 20 октября

День памяти святителя Ионы, епископа Ханькоуского;

День памяти преподобного Сергия Послушливого, Печерского;

День памяти преподобного Сергия Нуромского;

День памяти священномучеников Иулиана и Кесария Терракинских.

Приметы на 20 октября

По народному календарю 20 октября — День Сергея Зимнего. В старину считалось, что с этого времени наступает уже ощутимое похолодание.

Если на Сергея Зимнего выпал снег, значит, настоящая зима придет только через месяц. Если к первому снегопаду на деревьях остались листья — осень затянется;

Девушки и женщины в этот день умывались кислым молоком, чтобы сохранить молодость и красоту, а головы покрывали платком: считалось, что этот ритуал убережет от мигрени на целый год.

Принимать подарки от незнакомцев в этот день — принести домой чужие беды.

Кто родился 20 октября

Камала Харрис — американскaя государственная и политическая деятельница, юрист, член Демократической партии США, 49-й вице-президент США с 20 января 2021 года по 20 января 2025 года. Была первой женщиной, первым политиком афроамериканского происхождения и первым политиком азиатского происхождения на посту вице-президента США за всю историю страны. Кроме того, Харрис была кандидатом в президенты США от Демократической партии на выборах 5 ноября 2024 года, заменив вышедшего из гонки Джо Байдена.

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Российский теннисист, Олимпийский чемпион 2020 года, победитель 20 турниров ATP, обладатель Кубка Дэвиса и Кубка ATP в составе российской сборной. В 2021 году Рублев стал заслуженным мастером спорта России.

Кто еще родился 20 октября