Автомобилистам разрешили ездить на старых шинах при одном условии

Автоэксперт Ломанов: Ездить на старых шинах можно, если протектор цел

Перед тем, как заменить шины с летних на зимние, которые эксплуатировались ранее, стоит провести проверку, чтобы убедиться, что на них можно ездить дальше. Одно условие, при котором поездка будет безопасной даже на старой резине, назвал автоэксперт Андрей Ломанов в разговоре с KP.RU.

«Просроченные сосиски тоже есть можно. Но уже на свой страх и риск. Все-таки многое зависит от условий хранения, пробега автомобиля, режима эксплуатации. Обращайте внимание на внешний вид», — отметил специалист. Ломанов порекомендовал осмотреть комплект шин и убедиться в том, что заметных повреждений нет и протектор не стерся — в этом случае он пригоден для эксплуатации, даже если ему более 10 лет.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» отсоветовал москвичам менять зимнюю резину раньше ноября. Вместо этого он предложил автомобилистам поставить фрикционные шины, так называемую «липучку».