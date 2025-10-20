Силовые структуры
Делавший кукол из детских трупов россиянин дал свое первое интервью

Делавший кукол из трупов детей Москвин заявил, что хотел дочку, и попал на видео
Варвара Митина (редактор)

Некрополист Анатолий Москвин, делавший кукол из трупов детей, заявил, что «споткнулся по жизни, так как очень хотел дочку». Об этом он рассказал во время интервью своему соседу по психбольнице, пишет Telegram-канал SHOT.

Интервью попало на видео. Оно снято около года назад. На нем Москвин сидит на кровати и рассказывает, что выкапывал девочек, потому что хотел их оживить. Он также заявил, что рассчитывает скоро выйти из психбольницы и перейти в интернат, откуда его будут забирать родственники. По словам мужчины, в Нижнем Новгороде остались ему подобные сатанисты и ведьмы, которые выкапывали из могил маленьких мальчиков и девочек.

SHOT сообщает, что после съемки этого видео состояние здоровья Москвина сильно ухудшилось — сейчас он практически не ходит и плохо говорит. Сам мужчина считает, что из интерната его заберет «невеста», на которую он якобы после задержания переписал квартиру. Однако неизвестно, существует ли женщина на самом деле.

Москвина задержали по подозрению в повреждении надгробий, надругательстве над телами умерших и местами их захоронений в 2011 году. При обыске в его квартире и гараже были обнаружены 23 мумифицированных тела молодых женщин и девочек. Мужчина наряжал их в красивые платья, разговаривал с ними и устраивал для них праздники.

Мужчину признали недееспособным и отправили в психбольницу.

