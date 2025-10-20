Россия
Депутаты Госдумы предложили предоставить дополнительный отпуск отцам новорожденных детей

Марина Совина
Фото: Oksana Korol / Business Online / Global Look Press

В России предложили предоставить дополнительный семидневный отпуск отцам новорожденных детей. Группа депутатов внесет соответствующий законопроект на рассмотрение Госдумы, текст проекта есть в распоряжении ТАСС.

Среди авторов данного документа, в частности, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду», первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Депутаты предлагают внести изменения в Трудовой кодекс, закрепив за отцами новорожденных право на получение дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью семь дней. Как говорится в пояснительной записке, введение такого отпуска окажет положительное социальное и экономическое воздействие.

«Сегодня российские отцы не имеют отдельного оплачиваемого отпуска в связи с рождением ребенка. Мы считаем это несправедливым», — отметил Гусев.

Ранее россиянам назвали меры поддержки для отцов. В частности, отец, как и мать, может оформить больничный лист, чтобы быть рядом с ребенком во время болезни. Кроме того, один из родителей имеет право на единовременное пособие при рождении ребенка, которое в 2025 году составляет 26 941,71 рубля.

17 октября в Москве наградили победителей Всероссийской премии «Папа года». Организатором конкурса выступил Союз отцов России.

