Россия
07:00, 19 октября 2025РоссияЭксклюзив

Россиянам назвали меры поддержки для отцов

Сенатор Перминова: Отец, как и мать, может взять отпуск по уходу за ребенком
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Ваня Русский / Коммерсантъ

В День отца важно напомнить о мерах поддержки, которые государство предоставляет мужчинам, воспитывающим детей. Об них в разговоре с «Лентой.ру» рассказала председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова.

Сенатор отметила, что отец, как и мать, может оформить больничный лист, чтобы быть рядом с ребенком во время болезни. Также она напомнила, что в трагических ситуациях, когда мать ребенка уходит из жизни или лишается родительских прав, право на материнский (семейный) капитал переходит к отцу.

«Один из родителей имеет право на единовременное пособие при рождении ребенка, которое в 2025 году составляет 26 941,71 рубля, обратиться за ним можно в течение шести месяцев после рождения. Если родились несколько детей, то выплата предусмотрена на каждого из них. Также отец наравне с мамой имеет право взять отпуск по уходу за ребенком до полутора лет», — указала Перминова.

Сенатор добавила, что важно знать о едином пособии для семей с детьми до 17 лет, которое выплачивается, если среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума в регионе.

Ранее сенатор Перминова рекомендовала молодежи заранее копить пенсионные коэффициенты. Она напомнила, что для получения соцвыплаты по старости нужно отвечать двум основным требованиям: накопить минимальное количество баллов для выхода на пенсию — 30 — и иметь не менее 15 лет стажа.

