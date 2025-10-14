Россия
Российской молодежи дали важный совет насчет будущей пенсии

Сенатор Перминова рекомендовала молодежи заранее копить пенсионные коэффициенты
Варвара Кошечкина
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Начинать активно копить индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК) в России можно с момента достижения совершеннолетия, рассказала председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова. Рекомендацией с молодежью сенатор поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

«Хочу подчеркнуть, что при официальном трудоустройстве этот период работы будет включен в трудовой стаж и позволит молодым людям заработать первые индивидуальные пенсионные коэффициенты. Отмечу, что стоимость 1 пенсионного балла составляет 145,69 рубля, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии — 8907,70 рубля», — рассказала Перминова.

Сенатор добавила, что для получения соцвыплаты по старости нужно отвечать двум основным требованиям: накопить минимальное количество баллов для выхода на пенсию — 30 — и иметь не менее 15 лет стажа.

«Для этого важно, чтобы работа была оформлена официально: с выплатой "белой зарплаты" и регистрацией в системе обязательного пенсионного страхования, то есть с наличием СНИЛС. Если у молодых людей его еще нет, необходимо обратиться в клиентскую службу Социального фонда России (бывший ПФР) по месту жительства или в МФЦ для оформления. Работодатель, в свою очередь, обязан оформить трудовую книжку, с 1 января 2021 года для впервые трудоустроившихся — только в электронном виде. При этом добавлю, что Трудовой кодекс РФ регламентирует право трудоустройства работников и до 18 лет, а, следовательно, также предоставляет возможность заработка первых ИПК», — сообщила Перминова.

Эти правила позволят девушкам и молодым людям, которые только закончили школу, уже сейчас устроиться на работу с соблюдением законодательных норм

Елена Перминовапредседатель комитета Совета Федерации по социальной политике

Ранее кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что в 2026 году при средней зарплате пенсия россиян превысит 27 тысяч рублей. Он напомнил о расчете страховой пенсии по старости — фиксированная выплата плюс умножение числа индивидуальных пенсионных коэффициентов на стоимость одного из них. В следующем году стоимость одного ИПК составит 156,76 рубля, а размер фиксированной выплаты — 9584,69 рубля.

