10:59, 8 октября 2025Экономика

Назван уровень пенсии при средней зарплате в России

Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В 2026 году при средней зарплате пенсия россиян превысит 27 тысяч рублей, считает кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Его слова приводит «Газета.Ru».

Он напомнил о расчете страховой пенсии по старости — фиксированная выплата плюс умножение числа индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) на стоимость одного из них. В следующем году стоимость одного ИПК составит 156,76 рубля, а размер фиксированной выплаты — 9584,69 рубля.

Ранее Балынин рассказывал, что за 2025 год россияне с зарплатой около 105-110 тысяч рублей смогут заработать от 4,5 ИПК. При ежегодном формировании такого количества баллов в будущем пенсия может составить до 32 тысяч рублей.

По итогам прошлого года средняя зарплата в России составила 87 952 рубля. В мае 2025 года, согласно данным Росстата, показатель вплотную приблизился к отметке в 100 тысяч рублей до вычета подоходного налога.

При этом более точным показателем, отражающим финансовое положение граждан, является медианная зарплата. Это обусловлено тем, что на расчет среднего оклада оказывает влияние большой разброс в высоких и низких значениях в ряде отраслей российской экономики, особенно, в бюджетном секторе. В частности, отмечалось, что в этом году 2,6 процента работающих граждан получали зарплату ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).

