02:37, 20 сентября 2025Экономика

Россиянам раскрыли возможный размер пенсии при средней зарплате

Балынин: При средней зарплате в 110 тыс. рублей пенсия составит до 32 тыс.
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

За 2025 год россияне с зарплатой около 105-110 тысяч рублей смогут заработать от 4,5 индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК). При ежегодном формировании такого количества баллов в будущем пенсия может составить до 32 тысяч рублей, рассказал доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин в беседе с РИА Новости.

«По моим прогнозам, средняя заработная плата в 2025 году составит 105-110 тысяч рублей. При реализации обозначенного прогноза у гражданина со средней заработной платой будет сформировано от 4,567 ИПК до 4,784 ИПК», — пояснил Балынин.

По его словам, если каждый год получать такое количество баллов, то при стаже в 35 лет пенсия гражданина составит 32 тысячи рублей. Если же стаж меньше — 30 лет — размер выплат составит около 28,8 тысячи рублей. В случае, если человек отработал 25 лет, то ожидаемый размер пенсии — примерно 25,5 тысячи рублей.

Ранее президент России Владимир Путин призвал власти изучить идею ежеквартальной индексации пенсий.

