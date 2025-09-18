Путин призвал изучить возможность ежеквартальной индексации пенсий

Путин призвал власти изучить идею ежеквартальной индексации пенсий

Идея ежеквартальной индексации пенсий и социальных выплат требует отдельного изучения и обсуждения. С таким призывом выступил президент России Владимир Путин, его слова приводит сайт Кремля.

«Теперь индексация ежеквартально различных социальных пособий. В целом, конечно, хотелось бы это сделать, надо подумать», — сказал Путин на встрече с лидерами парламентских фракций.

Ранее глава Социального фонда России Сергей Чирков заявил, что 37 миллионам получателей страховой пенсии повысили соответствующие выплаты. Кроме того, прибавки получили 10 миллионов работающих пенсионеров и 5,5 миллиона граждан старше 80 лет.