22:08, 18 сентября 2025Экономика

Путин призвал изучить возможность ежеквартальной индексации пенсий

Евгений Силаев
Фото: Михаил Синицын / РИА Новости

Идея ежеквартальной индексации пенсий и социальных выплат требует отдельного изучения и обсуждения. С таким призывом выступил президент России Владимир Путин, его слова приводит сайт Кремля.

«Теперь индексация ежеквартально различных социальных пособий. В целом, конечно, хотелось бы это сделать, надо подумать», — сказал Путин на встрече с лидерами парламентских фракций.

Ранее глава Социального фонда России Сергей Чирков заявил, что 37 миллионам получателей страховой пенсии повысили соответствующие выплаты. Кроме того, прибавки получили 10 миллионов работающих пенсионеров и 5,5 миллиона граждан старше 80 лет.

