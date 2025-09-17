Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:18, 17 сентября 2025Россия

Названо число получивших прибавку к пенсии в этом году россиян

Глава Соцфонда Чирков: В 2025 году прибавку к пенсии получили 37 млн россиян
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Глава Социального фонда России Сергей Чирков в интервью РИА Новости назвал число россиян, получивших в этом году прибавку к пенсии. По его словам, выплаты повысили 37 миллионам получателей страховой пенсии.

Кроме того, прибавки получили 10 миллионов работающих пенсионеров и 5,5 миллиона граждан старше 80 лет. С 2025 года начался перерасчет пенсий работающих пенсионеров с учетом индексации, чего не было ранее.

Чирков также рассказал, что в этом году введен перерасчет пенсии после 80 лет, он производится без заявления. Ранее такие оссияне получали компенсацию 1,2 тысячи рублей на уход.

«В прошлом году президентом было принято решение, что надо давать всем такую доплату без каких-либо условий, и эта сумма теперь включается в размер пенсии и индексируется», — уточнил глава Соцфонда.

Ранее в России предложили снизить возраст для назначения повышенной выплаты к страховой пенсии с 80 до 70 лет, соответствующий законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Совет Безопасности соответствует миру 1945 года». Генсек ООН высказался о реформах, конфликте на Украине и ситуации в Газе

    Синоптик рассказала о теплых зимах в Москве

    Названо число получивших прибавку к пенсии в этом году россиян

    Ведущий пережил грандиозный провал на красной дорожке и назвал себя идиотом

    Сотрудники пиццерии занялись сексом на рабочем месте и разозлили клиентов

    Французскому бренду отказали в регистрации товарного знака в России

    Пережившая рак груди актриса снялась в прозрачном топе без бюстгальтера

    На Западе спрогнозировали исход возможной войны НАТО и России

    На Западе допустили причастность сборной Украины к попаданию в организм Мудрика мельдония

    В украинском городе прогремел взрыв

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости