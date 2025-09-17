Названо число получивших прибавку к пенсии в этом году россиян

Глава Соцфонда Чирков: В 2025 году прибавку к пенсии получили 37 млн россиян

Глава Социального фонда России Сергей Чирков в интервью РИА Новости назвал число россиян, получивших в этом году прибавку к пенсии. По его словам, выплаты повысили 37 миллионам получателей страховой пенсии.

Кроме того, прибавки получили 10 миллионов работающих пенсионеров и 5,5 миллиона граждан старше 80 лет. С 2025 года начался перерасчет пенсий работающих пенсионеров с учетом индексации, чего не было ранее.

Чирков также рассказал, что в этом году введен перерасчет пенсии после 80 лет, он производится без заявления. Ранее такие оссияне получали компенсацию 1,2 тысячи рублей на уход.

«В прошлом году президентом было принято решение, что надо давать всем такую доплату без каких-либо условий, и эта сумма теперь включается в размер пенсии и индексируется», — уточнил глава Соцфонда.

Ранее в России предложили снизить возраст для назначения повышенной выплаты к страховой пенсии с 80 до 70 лет, соответствующий законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму.