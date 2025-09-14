Россия
В России предложили изменить правила присвоения звания «Ветеран труда» в медицине

Марина Совина
Фото: Pixabay

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил изменить правила присвоения звания «Ветеран труда» в медицине, передает РИА Новости.

Депутат Госдумы пояснил, что в критерии следует включить медработников, оформивших два и более патента на изобретения в медицинской сфере, с соответствующей инициативой к парламентарию обратилась группа врачей.

Сейчас звание присваивается россиянам, имеющим ведомственные знаки отличия, стаж работы в медицинской отрасли не менее 15 лет и общий стаж не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин, соответственной.

Изменения необходимо будет внести в закон «О ветеранах», чтобы уточнить перечень документов, уточнил Миронов.

Ранее в России предложили снизить возраст для назначения повышенной выплаты к страховой пенсии с 80 до 70 лет, соответствующий законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму.

