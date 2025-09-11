Депутаты ГД предложили снизить возраст для повышения пенсии с 70 до 80 лет

В России предложили снизить возраст для повышения пенсии с 70 до 80 лет, соответствующий законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму, передает РИА Новости.

Депутаты предложили внести изменения в законы о пенсиях, чтобы назначать надбавку для россиян, достигших 70 лет.

Предполагается также установить размер повышения фиксированной выплаты в зависимости от возраста пенсионера: для 70-летних на 100 процентов, для 80-летних и инвалидов I группы — на 200 процентов, для 90-летних — на 300 процентов.

Депутат Дмитрий Гусев пояснил, что сейчас повышение выплат наступает с 80 лет, хотя дополнительные расходы на уход и лекарства требуются раньше. «Мы предлагаем назначать надбавки с 70 лет, чтобы помощь приходила тогда, когда она действительно необходима», — пояснил парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов предложил перейти к более прозрачным критериям назначения пенсии в России, отменив систему индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). По словам политика, нынешняя балльная система «провоцирует неравенство и лишает граждан с невысоким доходом права на полноценную страховую пенсию».