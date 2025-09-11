Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:09, 11 сентября 2025Россия

В России предложили снизить возраст для повышения пенсии

Депутаты ГД предложили снизить возраст для повышения пенсии с 70 до 80 лет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В России предложили снизить возраст для повышения пенсии с 70 до 80 лет, соответствующий законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму, передает РИА Новости.

Депутаты предложили внести изменения в законы о пенсиях, чтобы назначать надбавку для россиян, достигших 70 лет.
Предполагается также установить размер повышения фиксированной выплаты в зависимости от возраста пенсионера: для 70-летних на 100 процентов, для 80-летних и инвалидов I группы — на 200 процентов, для 90-летних — на 300 процентов.

Депутат Дмитрий Гусев пояснил, что сейчас повышение выплат наступает с 80 лет, хотя дополнительные расходы на уход и лекарства требуются раньше. «Мы предлагаем назначать надбавки с 70 лет, чтобы помощь приходила тогда, когда она действительно необходима», — пояснил парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов предложил перейти к более прозрачным критериям назначения пенсии в России, отменив систему индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). По словам политика, нынешняя балльная система «провоцирует неравенство и лишает граждан с невысоким доходом права на полноценную страховую пенсию».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сторонник Трампа и противник помощи Украине. На известного американского консерватора Чарли Кирка совершено покушение

    В США рассказали о мерах безопасности в университете Юты

    Госдеп одобрил продажу Финляндии ракет за миллиард долларов

    Медведев указал на поддержку убийц командой Трампа

    Пленный боец «Азова» раскрыл роль женщин в рядах ВСУ

    В России предложили снизить возраст для повышения пенсии

    Ирина Шейк опубликовала фото в прозрачном платье

    В Совфеде назвали убийство Кирка возможным предупреждением Трампу

    В России призвали отдать дань уважения убитому соратнику Трампа

    Власти Юты пообещали привлечь к ответственности виновника убийства Кирка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости