Экс-вагнеровец предупредил о 30-тысячной армии диверсантов на территории России

Экс-вагнеровец с позывным Берсерк: В РФ находится 30-тысячная армия диверсантов

В российском тылу находится 30-тысячная армия диверсантов. Об этом предупредил экс-боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» с позывным Берсерк, его слова приводит портал «Царьград».

По мнению экс-вагнеровца, следует допустить, что из трех миллионов находящихся на территории России украинцев хотя бы один процент поддерживает Вооруженные силы Украины (ВСУ).

«Можно легко предположить, что у нас в тылу находится 30-тысячная армия диверсантов. Которая, наверное, уже ни для кого не секрет, (...) ходит и поджигает военкоматы, подрывает железнодорожные пути», — заявил он.

