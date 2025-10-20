Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:56, 20 октября 2025Россия

Экс-вагнеровец предупредил о 30-тысячной армии диверсантов на территории России

Экс-вагнеровец с позывным Берсерк: В РФ находится 30-тысячная армия диверсантов
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В российском тылу находится 30-тысячная армия диверсантов. Об этом предупредил экс-боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» с позывным Берсерк, его слова приводит портал «Царьград».

По мнению экс-вагнеровца, следует допустить, что из трех миллионов находящихся на территории России украинцев хотя бы один процент поддерживает Вооруженные силы Украины (ВСУ).

«Можно легко предположить, что у нас в тылу находится 30-тысячная армия диверсантов. Которая, наверное, уже ни для кого не секрет, (...) ходит и поджигает военкоматы, подрывает железнодорожные пути», — заявил он.

Ранее сообщалось, что бывший вагнеровец Берсерк раскрыл неизвестные подробности вербовки зеков для боев под Бахмутом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Армия России начала заход на границы ключевого для ВСУ города

    Раскрыты детали нападений неонацистов из «Чистой Крови» на геев и иностранцев в России

    Россиянки исписали несколько домов рекламой и поплатились

    Российский суд поделил имущество и бизнес между супругами в Таиланде

    ВС России прорвали многоуровневую сеть укреплений ВСУ в ДНР

    Появились подробности о драке подростка с учителем в российской школе

    Раскрыт гонорар киллеров за покушение на Маргариту Симоньян

    Бортпроводник выпил перед рейсом полторы бутылки шампанского и напал на начальника

    Россияне пробились в финал четырех видов на чемпионате мира по спортивной гимнастике

    Россияне высказались о материальной помощи родителям

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости