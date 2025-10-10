Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:07, 10 октября 2025Россия

Бывший вагнеровец раскрыл неизвестные подробности вербовки зеков для боев под Бахмутом

Вагнеровец с позывным Берсерк: Зеков отговаривали от участия в боях под Бахмутом
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Российских зеков порой вместо вербовки отговаривали от участия в боях под Артемовском (старое название — Бахмут). Эти неизвестные подробности рекрутинга заключенных в ряды частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» рассказал ветеран подразделения с позывным Берсерк, его слова приводит «Царьград».

По словам военнослужащего, заключенным объясняли, что боевые действия в районе Артемовска станут для них серьезным испытанием, и условия в колониях строго режима покажутся им раем по сравнению с ситуацией на линии фронта.

«Нас наоборот отговаривали. Нам говорили: "Ребята, вы хоть понимаете, куда вы идете? Что колония, где вы сейчас находитесь, она вам покажется пятизвездочным отелем?"», — раскрыл подробности вербовки бывший вагнеровец.

Ранее связанный с основателем ЧВК «Вагнер» Telegram-канал «Кепка Пригожина» опубликовал пост о годовщине битвы за Бахмут.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стал известен лауреат Нобелевской премии мира

    Футболист сборной России удивился высоким ценам на украинских игроков

    В России испытали способный нести ТМ-62 октокоптер

    Жена актера Збруева отреагировала на новость о его срочной госпитализации

    Россиянка отдала миллион рублей за весточку от ушедшего на СВО любимого

    Военный рассказал о новом гибриде ракеты и бомбы ВКС России

    Женщина устала идти пешком и угнала машину

    Москвичка потребовала с ясновидящей 1,3 миллиона рублей из-за некачественных ритуалов

    В Газе началось прекращение огня

    Компанию уехавших в Австрию миллиардеров изъяли в доход России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости