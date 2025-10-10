Бывший вагнеровец раскрыл неизвестные подробности вербовки зеков для боев под Бахмутом

Вагнеровец с позывным Берсерк: Зеков отговаривали от участия в боях под Бахмутом

Российских зеков порой вместо вербовки отговаривали от участия в боях под Артемовском (старое название — Бахмут). Эти неизвестные подробности рекрутинга заключенных в ряды частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» рассказал ветеран подразделения с позывным Берсерк, его слова приводит «Царьград».

По словам военнослужащего, заключенным объясняли, что боевые действия в районе Артемовска станут для них серьезным испытанием, и условия в колониях строго режима покажутся им раем по сравнению с ситуацией на линии фронта.

«Нас наоборот отговаривали. Нам говорили: "Ребята, вы хоть понимаете, куда вы идете? Что колония, где вы сейчас находитесь, она вам покажется пятизвездочным отелем?"», — раскрыл подробности вербовки бывший вагнеровец.

Ранее связанный с основателем ЧВК «Вагнер» Telegram-канал «Кепка Пригожина» опубликовал пост о годовщине битвы за Бахмут.