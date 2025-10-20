Силовые структуры
Экс-глава Научно-технического комитета артиллерии признался в получении взяток

Российские полковники из ГРАУ МО Жежук и Захаров признались в получении взяток
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Экс-глава Научно-технического комитета Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны (ГРАУ МО) Андрей Жежук и его заместитель полковник Сергей Захаров признались в получении взяток. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в ходе судебного заседания в зале Московского гарнизонного военного суда они заявили: «Вину признаем». Оба обвинялись в получении взяток в особо крупном размере. Следствие полагает, что они получали деньги от одного из руководителей предприятий, заключивших госконтракты на поставку вооружения по заказу Минобороны России. Деньги предназначались за общее покровительство.

Арестованные полковники заявляли, что полученные денежные средства являлись благодарностью за хорошо выполненную работу.

О задержании полковников Андрея Жежука и Сергея Захарова стало известно 2 октября.

