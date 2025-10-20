Силовые структуры
Главного инженера военной строительной компании заподозрили в хищении 500 миллионов рублей

Следствие возбудило дело о хищении 500 миллионов рублей на заказе Минобороны
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Бывшего главного инженера филиала Военно-строительной компании «Строительное управление по Южному военному округу» Николая Лаптева, генерального директора ООО «ПП "Интерарм"» Владимира Куранова, его заместителя Вилена Даллари заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в Telegram-канале сообщает Следственный комитет России.

По данным следствия, в 2022 году госзаказчик заключил многомиллионный контракт на поставку оборудования трубопроводной системы. Руководить поставками предстояло Куранову и Даллари, а контролировал выполнение Лаптев. Поставленное в 2023 году оборудование условиям контракта не соответствовало.

Следствие полагает, что было совершено хищение свыше 500 миллионов рублей. Военными следователями проводится сбор доказательств.

Ранее в Москве осудили учредителя завода «Телта» Игоря Морозова по делу о хищении.

