Колонна автомобилей американской армии попала в ДТП в Польше

RMF24: Колонна автомобилей армии США столкнулась с микроавтобусом в Польше

Колонна автомобилей армии США столкнулась с микроавтобусом в Польше. Об этом сообщила радиостанция RMF24.

ЧП произошло на автостраде А2 в Великопольском воеводстве. Уточняется, что в колонне двигались американские военные машины Hummer. В результате аварии пострадали трое американских военнослужащих и водитель микроавтобуса.

Ранее пьяный военный США с американской военной базы в Пхентхэке в 60 километрах от Сеула угнал машину в Южной Корее и устроил ДТП с пострадавшими. По словам официальных лиц, правоохранительные органы передали его военной полиции США и планируют сотрудничать для расследования этого дела.