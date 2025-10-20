Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:37, 20 октября 2025Силовые структуры

Изображение фрукта помогло шантажисту предъявить требования россиянке

В Московской области россиянке прислали интимное видео дочери и показали лимон
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Ленинградский вокзал

Ленинградский вокзал. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Московской области россиянину дали три года лишения свободы за вымогательство денег у матери 20-летней девушки. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

По данным следствия, летом 2024 года осужденный на территории Ленинградского вокзала тайно снял два видео интимного характера с участием 20-летней девушки. Позже ролик он отправил ее знакомым и матери, потребовав у женщины деньги за нераспространение видео. Свои требования он подкрепил изображением лимона. Экспертиза установила, что картинка с фруктом означала требование о передаче шантажисту одного миллиона рублей.

В ходе расследования обвиняемый полностью признал вину.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержаны трое гангстеров, похитивших накануне ночью 41-летнего мужчину в центре города.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые детали поисков семьи Усольцевых. Что рассказали волонтеры и могли ли силовики задержать пропавших в тайге?

    Пережившего смертельную атаку российского военного сняли на видео

    Захарова ответила на комментарий Каллас о предстоящей встрече Путина и Трампа

    Зеленский назвал возможных поставщиков газа для Украины

    Дачникам раскрыли секрет долгой службы фасада

    В Подмосковье спасатели откачали кислородом пострадавших при пожаре голубей

    Россиянка напилась перед рейсом, поругалась с друзьями и заявила о бомбе на борту

    Доктор Мясников предупредил высоких женщин о большом риске одного вида рака

    Названа дата встречи госсекретаря США и Лаврова по Украине

    Москвичам пообещали серость

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости