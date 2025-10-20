Изображение фрукта помогло шантажисту предъявить требования россиянке

В Московской области россиянке прислали интимное видео дочери и показали лимон

В Московской области россиянину дали три года лишения свободы за вымогательство денег у матери 20-летней девушки. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

По данным следствия, летом 2024 года осужденный на территории Ленинградского вокзала тайно снял два видео интимного характера с участием 20-летней девушки. Позже ролик он отправил ее знакомым и матери, потребовав у женщины деньги за нераспространение видео. Свои требования он подкрепил изображением лимона. Экспертиза установила, что картинка с фруктом означала требование о передаче шантажисту одного миллиона рублей.

В ходе расследования обвиняемый полностью признал вину.

