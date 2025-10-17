Силовые структуры
15:40, 17 октября 2025Силовые структуры

Гангстеры с клинком похитили мужчину в центре российского города

В Петербурге задержали похитивших мужчину в центре города троих гангстеров
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге задержаны трое гангстеров, похитивших накануне ночью 41-летнего мужчину в центре города. Об этом сообщает 78.ru в своем Telegram-канале.

Фигуранты — трое мужчин 29, 24 и 33 лет. При обыске правоохранители обнаружили у них нож, а в машине — клинок.

По данным канала, все произошло ночью на Гончарной улице. Там к супружеской паре подъехала иномарка, из нее выбежали трое, схватили мужчину, посадили его в машину и уехали. Супруга потерпевшего сразу обратилась в полицию. Пострадавшего обнаружили на Кременчугской. Он рассказал, что похитители вымогали у него деньги, избили, выбили зубы и приставляли нож к горлу.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержаны кредиторы, похитившие в стиле 90-х бизнесмена из-за долга его брата.

