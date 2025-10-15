Силовые структуры
16:16, 15 октября 2025Силовые структуры

В российском городе обнаружили похищавшую людей в стиле 90-х банду кредиторов

В Петербурге задержаны 4 мужчин, похитивших бизнесмена в стиле 90-х из-за долга
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге задержаны кредиторы, похитившие бизнесмена в стиле 90-х из-за долга его брата. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

В руках правоохранителей оказались четверо подозреваемых. Мужчины были задержаны по местам проживания в Петербурге. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 163 («Вымогательство»), части 4 статьи 162 («Разбой») и части 3 статьи 126 («Похищение человека») УК РФ. Сейчас они переданы в следственные органы.

По данным агентства, фигуранты сообщили пострадавшему о том, что его брат должен им 2,4 миллиона рублей, но так как они не могут его найти, то потребовали эти деньги с него. Отмечается, что они угрожали ему физической расправой, после чего коммерсант взял время, чтобы собрать деньги. Однако в этот период он сам обратился к связям в так называемых «авторитетных» кругах, чтобы уйти от долговых обязательств. В итоге 30 сентября состоялась так называемая «стрелка» в ресторане на Бассейной улице. На ней присутствовали кредиторы и те, кого о помощи попросил бизнесмен.

По информации правоохранителей, сначала фигуранты предложили потерпевшему выплатить половину долга, но после его отказа участники встречи пригрозили ему ростом долга в двукратном размере и потребовали его переоформить на них принадлежащий ему автомобиль марки Mercedes C180. В результате злоумышленники насильно усадили бизнесмена в машину и поехали к нему домой за документами на иномарку. Получив желаемое, они отпустили коммерсанта, а он обратился в полицию.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мигранты похитили мужчину и жестоко избили.

