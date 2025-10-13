Силовые структуры
В российском регионе мигранты похитили и жестоко избили мужчину

В Петербурге четверых мигрантов будут судить за похищение человека
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге мигранты похитили мужчину и жестоко избили. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

По данным ведомства, 30 марта четверо иностранцев подкараулили мужчину около дома № 15 на улице Халтурина в Петергофе. Они избили его и насильно затолкали в автомобиль. Потерпевшего заперли в квартире и требовали у него 200 тысяч рублей. Пленника спас местный житель, который стал свидетелем похищения и сообщил об этом в полицию.

Всех обвиняемых задержали, дело о похищении и вымогательстве уже передано в суд.

Ранее в Ленинградской области 39-летний мужчина набросился с ножом на 14-летнего сына.

