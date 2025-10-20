Известная актриса вышла в свет в фартуке

Актриса Эмма Коррин в фартуке пришла на кинофестиваль

Известная английская актриса Эмма Коррин вышла в свет в необычном наряде. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Звезда, прославившаяся ролью принцессы Дианы в сериале «Корона», посетила Лондонский кинофестиваль BFI. Она предстала перед камерами в белом топе без рукавов, черных брюках и остроносых туфлях Miu Miu.

Кроме того, артистка надела короткий фартук с цветочным принтом и оборками и серебристые серьги и нанесла макияж в черно-коричневых тонах.

В мае папарацци сняли Эмму Коррин с небритыми подмышками на отдыхе.