Известная актриса вышла в свет в фартуке

Актриса Эмма Коррин в фартуке пришла на кинофестиваль
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Jeff Spicer / Getty Images

Известная английская актриса Эмма Коррин вышла в свет в необычном наряде. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Звезда, прославившаяся ролью принцессы Дианы в сериале «Корона», посетила Лондонский кинофестиваль BFI. Она предстала перед камерами в белом топе без рукавов, черных брюках и остроносых туфлях Miu Miu.

Кроме того, артистка надела короткий фартук с цветочным принтом и оборками и серебристые серьги и нанесла макияж в черно-коричневых тонах.

В мае папарацци сняли Эмму Коррин с небритыми подмышками на отдыхе.

