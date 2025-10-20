Москвичу проломили битой голову и едва не отрезали палец из-за должности матери

V1.ru: На Сарпинском москвичу проломили голову из-за должности матери в СНТ

Москвичу, приезжавшему на остров Сарпинский в Волгоград, проломили битой голову и едва не отрезали палец из-за должности матери в садовом некоммерческом товариществе (СНТ). Об этом стало известно порталу V1.ru.

По данным российского издания, родственницу мужчины избрали председателем СНТ. Это не понравилось двум местным жителям, которые считали себя смотрящими на острове.

Когда сын приезжал помочь матери с делами, на него, как утверждает горожанин, было совершено жестокое нападение. По словам россиянина, один из противников назначения его родительницы на пост председателя позвал его на разговор. Вместе с ним пришел его товарищ. Оба подвели жителя Москвы к дому, достали биту и начали наносить ею удары ему по голове.

«Никогда в жизни не был в такой ситуации. Не думал, что в 2025-м году могут вот так спокойно избивать людей и угрожать убийством. И чтобы не подумали, что это шутка, Евгений взял нож и начал отрезать мне мизинец», — поделился воспоминаниями пострадавший, подчеркнув, что у него остался большой порез.

Его обидчики прекратили пытки только тогда, когда им позвонила мать мужчины. В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что заявление москвича зарегистрировано и по нему назначена проверка.

