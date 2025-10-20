Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:30, 20 октября 2025Интернет и СМИ

Муж из-за приложения в смартфоне жены заподозрил ее в измене после 15 лет брака

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Пользователь Reddit с ником Stephtheboss рассказал о том, почему заподозрил свою жену в измене после 15 лет совместной жизни. По его словам, все началось с полученного им уведомления в мессенджере Telegram о том, что его супруга завела там аккаунт.

«Это произошло в 00:30. Я пользуюсь Telegram из-за работы, но никак не могу понять, зачем она решила скачать его, да еще и посреди ночи. Спустя несколько дней я взял ее смартфон и, к своему удивлению, не нашел там приложения. Я подумал, что, быть может, ей стало любопытно, что это за мессенджер, и она, изучив функционал, удалила его. Однако я заметил некоторые перемены в ее поведении. Например, когда я вхожу в комнату, она наклоняет телефон на себя. Это снова заставило меня задуматься, что происходит», — написал автор.

Материалы по теме:
«Камасутра через замочную скважину» В СССР обсуждали секс, измены и сплетни. Как люди смеялись над самыми запретными темами?
«Камасутра через замочную скважину»В СССР обсуждали секс, измены и сплетни. Как люди смеялись над самыми запретными темами?
28 июня 2025
«Завести любовника в Японии проще простого» Японцев считают самыми развратными. Почему у них особое отношение к сексу?
«Завести любовника в Японии проще простого»Японцев считают самыми развратными. Почему у них особое отношение к сексу?
20 мая 2025
Многочасовые мастурбации и коргазм. Миллионы людей прислушиваются к секс-советам из интернета. Безопасно ли это?
Многочасовые мастурбации и коргазм.Миллионы людей прислушиваются к секс-советам из интернета. Безопасно ли это?
16 марта 2025

Выждав несколько дней, он проверил Google Play на телефоне жены. Когда программа есть на устройстве, на ее страничке в магазине приложений кнопка «Установить» меняется на кнопку «Открыть», чем и воспользовался автор. Однако войти в Telegram у него все равно не получилось из-за включенной двухфакторной аутентификации — требовался ввод дополнительного пароля.

«Я понял, что что-то не так, поэтому обратился к ней с этим вопросом. Она выхватила у меня телефон, и мы начали ссориться. Она очень настойчиво защищалась, а я продолжал упрашивать ее открыть приложение. Она наклонила телефон к себе, и казалось, что она пытается стереть какие-то сообщения. Я никогда не видел, чтобы она так себя вела за все эти годы», — признался мужчина.

Когда ему все-таки удалось отобрать устройство, то в списке контактов был лишь один человек. Однако переписка с ним оказалась пустой. Женщина стала говорить, что использовала Telegram, чтобы понять, как ведут себя мошенники — она утверждала, что с помощью этого аккаунта она попыталась связаться с одним из своих знакомых, чтобы обмануть его. Однако в эту версию не поверил ни автор публикации, ни многочисленные комментаторы. Они посоветовали Stephtheboss готовиться к разводу.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о том, как узнала о неприглядной стороне своего супруга. По ее словам, все началось с неожиданного запроса на переписку, поступившего ей от незнакомки в одной из социальных сетей.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он вас уничтожит, если захочет». Трамп постоянно ругался на встрече с Зеленским и требовал принять условия России

    ВСУ пытались ударить по подстанции в российском регионе

    В Гонконге грузовой самолет выкатился за пределы взлетной полосы и съехал в воду

    Российские военные отразили четыре попытки контратаки ВСУ

    Губернатор раскрыл подробности удара ВСУ по российскому региону

    Российские военные за неделю улучшили положение у Песчаного и Северска

    Россиянин сравнил два популярных курорта Азии для зимовки и назвал наиболее дешевый

    Муж из-за приложения в смартфоне жены заподозрил ее в измене после 15 лет брака

    Привычный орех показал пользу при ожирении

    Рита Ора в топе и микрошортах похвасталась прессом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости