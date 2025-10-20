Муж из-за приложения в смартфоне жены заподозрил ее в измене после 15 лет брака

Пользователь Reddit с ником Stephtheboss рассказал о том, почему заподозрил свою жену в измене после 15 лет совместной жизни. По его словам, все началось с полученного им уведомления в мессенджере Telegram о том, что его супруга завела там аккаунт.

«Это произошло в 00:30. Я пользуюсь Telegram из-за работы, но никак не могу понять, зачем она решила скачать его, да еще и посреди ночи. Спустя несколько дней я взял ее смартфон и, к своему удивлению, не нашел там приложения. Я подумал, что, быть может, ей стало любопытно, что это за мессенджер, и она, изучив функционал, удалила его. Однако я заметил некоторые перемены в ее поведении. Например, когда я вхожу в комнату, она наклоняет телефон на себя. Это снова заставило меня задуматься, что происходит», — написал автор.

Выждав несколько дней, он проверил Google Play на телефоне жены. Когда программа есть на устройстве, на ее страничке в магазине приложений кнопка «Установить» меняется на кнопку «Открыть», чем и воспользовался автор. Однако войти в Telegram у него все равно не получилось из-за включенной двухфакторной аутентификации — требовался ввод дополнительного пароля.

«Я понял, что что-то не так, поэтому обратился к ней с этим вопросом. Она выхватила у меня телефон, и мы начали ссориться. Она очень настойчиво защищалась, а я продолжал упрашивать ее открыть приложение. Она наклонила телефон к себе, и казалось, что она пытается стереть какие-то сообщения. Я никогда не видел, чтобы она так себя вела за все эти годы», — признался мужчина.

Когда ему все-таки удалось отобрать устройство, то в списке контактов был лишь один человек. Однако переписка с ним оказалась пустой. Женщина стала говорить, что использовала Telegram, чтобы понять, как ведут себя мошенники — она утверждала, что с помощью этого аккаунта она попыталась связаться с одним из своих знакомых, чтобы обмануть его. Однако в эту версию не поверил ни автор публикации, ни многочисленные комментаторы. Они посоветовали Stephtheboss готовиться к разводу.

