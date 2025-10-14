Интернет и СМИ
Женщина приняла запрос на переписку в соцсетях и узнала страшную правду о своем муже

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Пользовательница Reddit с ником Wooden_Talk6707 рассказала о том, как узнала о неприглядной стороне своего супруга. По ее словам, все началось с неожиданного запроса на переписку, поступившего ей от незнакомки в одной из социальных сетей.

«Я получаю такие запросы регулярно, но в этот раз у меня возникло какое-то странное предчувствие. Она написала, что речь идет о моем муже. Я сразу поняла, что худшее уже не за горами. Она сказала, что он мне изменяет и что я заслуживаю лучшего. Сказала, что это больше не будет продолжаться, потому что он сегодня с ней расстался. Все началось несколько месяцев назад — тогда они сначала познакомились онлайн, а потом и в реальной жизни», — написала женщина.

Когда автор уточнила, почему ее муж расстался со своей любовницей, выяснилось, что он на самом деле доволен отношениями с супругой и не хочет ими рисковать. При этом сам брак он назвал следствием давления общества на фоне длительных отношений — до свадьбы пара встречалась около десяти лет.

«Она сказала, что он приходил к ней в гости, когда я поздно возвращалась с работы, и даже ночевал у нее, когда меня не было в городе, — выяснила Wooden_Talk6707. — Мы женаты уже пять месяцев, и он практически сразу начал изменять, продолжая говорить, что любит меня. Я чувствую себя такой преданной. Я думала, что нашла своего человека, а теперь все потеряно».

Автор пока не рассказала мужу, что знает о его измене, но планирует это сделать. Принять какое-либо решение о будущем семьи она пока не готова.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, что в последнее время начал задумываться о разводе с женой, несмотря на шесть лет успешного брака и общую дочь. По его словам, причиной стало то, что супруга увлеклась теориями заговора.

