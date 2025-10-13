Интернет и СМИ
02:31, 13 октября 2025

Женщина увлеклась теориями заговора и поставила под угрозу собственный брак

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Golubovy / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Loud_Ad_9189 рассказал, что в последнее время начал задумываться о разводе с женой, несмотря на шесть лет успешного брака и общую дочь. По его словам, причиной стало то, что супруга увлеклась теориями заговора.

«Когда мы только познакомились, моя жена была добрым, умным и общительным человеком. За последние несколько лет она изменилась так, что меня это пугает. Она стала активным пользователем форумов, посвященных теориям заговора, а также состоит в онлайн-группах ненависти. Все, чем она занимается в течение дня, — чтение ленты новостей и ссоры в интернете. Как будто она живет в другой реальности», — пожаловался мужчина.

По его словам, у супруги нет стабильной работы уже около трех лет. Периодически она устраивается куда-нибудь на неполную ставку, но в итоге увольняется сама или же ее увольняют через несколько месяцев. Автор стал фактически единственным кормильцем семьи и взял на себя большую часть родительских обязанностей. Его четырехлетняя дочь любит мать, но та во время общения с ребенком выглядит рассеянной или даже безучастной.

«Другой проблемой стал ее расизм. Все началось с навязчивой неприязни к определенной знаменитости, но переросло в откровенно расистские высказывания, особенно в адрес цветных женщин. Из-за этого она потеряла несколько друзей, даже ее семья начала дистанцироваться», — признался Loud_Ad_9189.

Рассказчик добавил, что всерьез размышляет о разводе, но сначала хотел бы попробовать помочь супруге стать прежней. В частности, он планирует сходить с женой на парную терапию.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о том, как стала причиной развода коллеги. Проблема возникла из-за того, что девушка и ее приятель допили дома у мужчины вино, которое также хотела попробовать его супруга.

