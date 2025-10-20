Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:28, 20 октября 2025Мир

Не все страны ЕС захотели участвовать в специальном трибунале против России

Каллас: 25 стран ЕС заявили о желании участвовать в трибунале против РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ansgar Haase

25 стран-членов Европейского союза (ЕС) заявили о желании участвовать в «специальном трибунале» против России по Украине. Об этом рассказала Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге, сообщает РИА Новости.

При этом Каллас не стала раскрывать ни тех, кто согласился на участие, ни тех, кто отказался. «На прошлой неделе в Киеве мы объявили о выделении 10 миллионов евро на создание специального трибунала по преступлениям агрессии. Сегодня 25 государств-членов обязались стать участниками этого трибунала», — сказала она.

По словам главы европейской дипломатии, ведомство ждет всех сметных данных, в том числе от Нидерландов, чтобы двигаться дальше в этом направлении.

Ранее Каллас заявила, что Евросоюз намерен применять в отношении стран Ближнего Востока инструменты давления. Она отметила, что это необходимо для ограничения их сотрудничества с Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сказочный вариант». Путину подсказали способ безопасно добраться в Венгрию на встречу с Трампом

    В Госдуме увидели шанс для возвращения российских спортсменов на международные турниры

    Потомки Наполеона расстроились из-за украденных из Лувра фамильных украшений

    Россиянам назвали места с квартирами за сотню тысяч рублей

    Один из участников нападения с ножом на росгвардейца попал в руки правоохранителей

    В Кремле отвергли идею Трампа заморозить линию фронта

    Российский студент выиграл в международной олимпиаде

    Обвиняемый в хищении при строительстве обороны на российской границе сделал заявление

    Трамп назвал цену неудачи переговоров по Украине

    Трамп оценил шанс заключить сделку с Китаем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости