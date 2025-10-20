Не все страны ЕС захотели участвовать в специальном трибунале против России

Каллас: 25 стран ЕС заявили о желании участвовать в трибунале против РФ

25 стран-членов Европейского союза (ЕС) заявили о желании участвовать в «специальном трибунале» против России по Украине. Об этом рассказала Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге, сообщает РИА Новости.

При этом Каллас не стала раскрывать ни тех, кто согласился на участие, ни тех, кто отказался. «На прошлой неделе в Киеве мы объявили о выделении 10 миллионов евро на создание специального трибунала по преступлениям агрессии. Сегодня 25 государств-членов обязались стать участниками этого трибунала», — сказала она.

По словам главы европейской дипломатии, ведомство ждет всех сметных данных, в том числе от Нидерландов, чтобы двигаться дальше в этом направлении.

Ранее Каллас заявила, что Евросоюз намерен применять в отношении стран Ближнего Востока инструменты давления. Она отметила, что это необходимо для ограничения их сотрудничества с Россией.