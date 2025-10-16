Каллас пообещала воспитывать «кнутом и пряником» за связи с Россией

Каллас: ЕС будет применять кнут и пряник, чтобы ограничить сотрудничество с РФ

Европейский союз (ЕС) будет применять к странам Ближнего Востока «и кнут, и пряник», чтобы ограничить их сотрудничество с Россией. Об этом заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает ТАСС.

«ЕС поднимает вопрос отношений с Россией, и особенно обхода санкций, в ходе всех контактов со всеми странами Средиземноморья. Конечно, среди наших инструментов есть не только пряник, но и кнут для этой цели», — сказала она.

Ранее президент Сирии Ахмед Аш-Шараа в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что власти страны намерены перезапустить отношения с Россией. «Постараемся перезапустить комплекс наших отношений и познакомить в том числе и вас с новой Сирией», — отметил политик.

Российский лидер, в свою очередь, отметил, что отношения России и Сирии всегда носили дружественный характер. «За многие десятилетия сложились особые отношения. Свыше 80 лет мы поддерживаем дипломатические связи, причем они были установлены в самые трудные для России, для Советского Союза времена, в 1944 году», — сказал Путин.