Опубликованы кадры выкатившегося за пределы полосы в Пулково самолета

В сети появились кадры Airbus А320, выкатившегося за пределы ВПП в Пулково
Алина Черненко

Фото: Telegram-канал «Северо-Западная транспортная прокуратура»

В сети появились кадры самолета Airbus А320, выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Пулково. Они опубликованы в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По данным источника, пассажиров рейса Санкт-ПетербургБаку разместили в зале ожидания, им предоставили напитки. Ведомство организовало проверку.

Тем временем в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России заявили, что предварительной причиной инцидента стала техническая неисправность — при взлете не убралась стойка шасси.

Ранее стало известно, что лайнер, на борту которого находились 162 человека, аварийно сел в аэропорту Пулково из-за неисправности шасси в понедельник, 20 октября. При посадке борт выехал за пределы ВПП, никто не пострадал.

