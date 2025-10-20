В российском аэропорту самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу

Вылетевший в Баку самолет аварийно сел в Пулково из-за неисправности шасси

Самолет Airbus А320, на борту которого находились 162 человека, аварийно сел в аэропорту Пулково из-за неисправности шасси. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел с рейсом J2 020, который вылетел из Петербурга в Баку в 0:30. На борту находились 155 пассажиров и семь членов экипажа. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, никто не пострадал.

«Самолет совершил аварийную посадку в 3:43 и выехал за ВПП. Пострадавших нет, самолет повреждений не получил», — отметил информатор.

Ранее сообщалось, что самолет начал подготовку к аварийной посадке в Пулково. Стало известно, что у лайнера не убираются стойки шасси после взлета.