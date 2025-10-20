Бывший СССР
В Павлограде прозвучал взрыв

В Павлограде Днепропетровской области прогремел взрыв
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jason Lee / Reuters

В украинском городе Павлоград в Днепропетровской области прозвучал взрыв, об этом пишет РИА Новости.

«В Павлограде в Днепропетровской области слышны звуки взрыва», — говорится в сообщении. Он прогремел после сигнала воздушной тревоги.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что Павлоград — это тыловая база, важный элемент логистики Украины для действий в Донецкой народной республике (ДНР).

Сообщалось, что Павлоград подвергся массированному налету беспилотников. В городе прогремели мощные взрывы.

