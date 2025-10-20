Культура
21:30, 20 октября 2025

Певица Слава обвинила продюсеров в обмане и срыве премьеры

Певица Слава заявила об отмене клипа из-за обмана продюсерского центра Гуцериева
Андрей Шеньшаков

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Певица Слава заявила об отмене выхода клипа на песню «В сердце бьет молния» из-за обмана продюсеров. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артистка сказала, что ее «кинул» продюсерский центр имени Михаила Гуцериева.

«Полтора года обещали дать режиссеров, сценарии, средства, они всегда помогают артистам, когда снимается клип на стихи Михаила Сафарбековича. Мурыжили, так ничего и не дали. Не знаю, что у них там происходит», — пожаловалась певица.

По словам Славы, ей не хватит собственных средств на создание качественного продукта. Певица добавила, что не хочет выпускать некачественный контент, а на данной стадии клип ей не нравится.

Ранее стало известно, что певица Слава похвасталась сумкой за миллион рублей.

