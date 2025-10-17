Певица Слава похвасталась сумкой за миллион рублей

Российская певица Слава похвасталась сумкой Birkin за миллион рублей

Российская певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) похвасталась роскошным аксессуаром. На соответствующую публикацию, размещенную в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), обратил внимание Telegram-канал «Звездач».

Знаменитость разместила ролик, в котором продемонстрировала черную сумку Hermes Birkin. По данным канала, стоимость изделия составляет 1,050 миллиона рублей. «Привет, малышка, теперь ты будешь жить у меня», — заявила исполнительница.

В сентябре 45-летняя Слава показала фигуру в нижнем белье. Она надела бюстгальтер-бандо, трусы, чулки и остроносые туфли в тон.