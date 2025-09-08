Ценности
11:43, 8 сентября 2025Ценности

45-летняя певица Слава показала фигуру в нижнем белье

45-летняя певица Слава показала фигуру в белом нижнем белье в гримерной
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @nastya_slava

Российская певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей четыре миллиона подписчиков.

45-летняя звезда позировала в гримерной в белом нижнем белье. Она надела бюстгальтер-бандо, трусы, чулки и остроносые туфли в тон.

Кроме того, звезда распустила уложенные волнами волосы, нанесла контрастный макияж и продемонстрировала наращенные ресницы.

В июле Слава похвасталась сумкой Hermes почти за три миллиона рублей, подаренной директором Николаем Макаровым.

