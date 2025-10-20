Бывший СССР
16:10, 20 октября 2025

Политолог высказался о признаках завершения украинского конфликта

Политолог Журавлев: Нет признаков завершения украинского конфликта
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Явных признаков, указывающих на приближение завершения украинского конфликта, на данный момент нет, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Журавлев. По его мнению, позиция Киева на этот счет достаточно противоречива.

«Конфликт можно закончить в любую минуту, если стороны действительно этого захотят и пойдут на разумные компромиссы. Но пока опыт общения с украинской стороной говорит нам о том, что в той логике, в рамках которой они действуют сейчас, мы не договоримся», — сказал Журавлев.

Он не исключил, что отдельные украинские политики могут менять свои позиции, в частности, под давлением со стороны США, но явных признаков, которые указывали бы на готовность к движению в сторону мира, на данный момент не наблюдается.

«Было бы возможно заключение мира на разумных условиях для обеих сторон, с гарантиями безопасности не только для Украины, но и для России. Но мы видим, что Киев продолжает настаивать на границах 1991 года, с чем мы не можем согласиться. Так что на текущий момент я не вижу точки, в которой мы могли бы сойтись», — заключил политолог.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт с Россией приближается к завершению. Он также прокомментировал выбор Будапешта площадкой для переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, назвав его не лучшим вариантом.

