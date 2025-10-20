«Я точно вам говорю». Зеленский заявил, что конфликт на Украине приближается к завершению

Зеленский: Конфликт на Украине приближается к возможному завершению

Конфликт России и Украины приближается к завершению, заявил в разговоре с журналистами президент Украины Владимир Зеленский. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал позицию Киева противоречивой.

Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю Владимир Зеленский президент Украины

Зеленский заявил, что конфликт на Украине не имеет аналогов в мире

В ходе брифинга украинский лидер отметил, что российско-украинский конфликт сейчас не имеет аналогов и его масштабы значительно превышают другие вооруженные столкновения. Но в последнее время, по его мнению, появились предпосылки для реального продвижения к миру.

«Мнение россиян не изменилось: они хотят, чтобы мы вышли из Донбасса. Не полностью с востока, а именно из Донбасса, полностью из Донецкой и Луганской областей», — сказал Зеленский, отметив, что Украина не пойдет на эти уступки.

Отступления из Донбасса не будет. Точка Владимир Зеленский президент Украины

Он также прокомментировал выбор Будапешта площадкой для переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. «Я не считаю, что Будапешт — лучшая площадка для этой встречи. Безусловно, если это может принести мир, то все равно, в какой стране будет встреча», — сказал Зеленский.

Фото: Stringer / Reuters

В Кремле заявили, что позиция Киева не способствует мирному урегулированию

Песков назвал слова Зеленского о приближении окончания конфликта противоречивыми. «Мы видим, что позиция киевского режима тоже полна противоречий. Все это, конечно, не способствуют процессу мирного урегулирования», — сказал он.

Пресс-секретарь президента России также отметил, что позиция Путина по мирному урегулированию последовательна и хорошо известна. «Мы продолжаем наше общение в данном случае с американцами по теме украинского урегулирования, ведется серьезная работа. Дальше посмотрим», — подчеркнул Песков.

Говоря о возможном участии Зеленского в переговорах Путина и Трампа в Венгрии, он заметил, что пока нет никакой детализации встречи.