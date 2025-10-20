В Кремле оценили заявления Киева

Песков: Заявления Киева противоречивы и не способствуют урегулированию конфликта

Исходящие от украинских властей заявления полны противоречий и не способствуют урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы видим весьма противоречивые заявления из Киева, которые делаются. Мы видим, что позиция киевского режима тоже полна противоречий. Все это, конечно, не способствуют процессу мирного урегулирования», — сказал он.

Пресс-секретарь президента России добавил, что заявления Киева не только не способствуют процессу мирного урегулирования, но и затрудняют его.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности скорого окончания конфликта на Украине. По его словам, неопределенным остается вопрос территорий, поскольку Киев отказывается выводить войска с территории Донбасса.