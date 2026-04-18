Доктор Мясников назвал редко болеющую раком группу людей

Врач Мясников заявил, что люди с синдромом Жильбера редко болеют раком

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников назвал группу людей, которые редко болеют раком. Об этом он рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим».

Гостья передачи спросила у Мясникова, насколько опасен синдром Жильбера. В ответ доктор заявил, что этот диагноз абсолютно безвреден для человека.

«Синдром Жильбера — это вообще не болезнь. (...) Люди живут, более того, они лучше нас живут. Да, понятно, у них может что-то пожелтеть иногда. Но они живут дольше», — подчеркнул Мясников. Он объяснил, что люди с этим диагнозом редко сталкиваются с онкологическими заболеваниями.

Ранее Мясников в программе «О самом главном» перечислил факторы, которые увеличивают вероятность заболеть раком груди. В их числе специалист, в частности, назвал раннее наступление менструации и высокий рост.