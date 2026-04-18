11:01, 18 апреля 2026Мир

В США ответили на российские угрозы Европе

Риттер: США не поможет Европе в случае ударов по производству БПЛА для Украины
Вячеслав Агапов

Фото: Orel Cohen / Reuters

США не станут помогать Европе, если Россия нанесет удары по украинским объектам по производству БПЛА на ее территории. На соответствующие угрозы ответил американский военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер, его цитирует РИА Новости.

До этого Министерство обороны России обнародовало все адреса европейских предприятий, которые производят дроны и комплектующие к ним для ударов по территории России. В списке числится 11 филиалов, расположенных в разных странах. Позднее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал его реестром потенциальных законных целей ВС России.

«Штаты лучше всех знают о том, как лезть на рожон. И сейчас это делают европейцы. И если Россия им за это ответит, то вряд ли США им помогут. На самом деле мне кажется, что Трамп им скажет, что они сами в этом виноваты», — пояснил Риттер.

По мнению бывшего разведчика, ударами по местам сборки украинских дронов Россия проверит сплоченность Североатлантического альянса, который и так уже разваливается.

По мнению члена комитета Госдумы по обороне Андрея Колесника, соответствующее решение принято давно, но неясно, когда оно будет реализовано. Депутат подчеркнул, что Москва не допустит, чтобы это оружие беспрепятственно попадало из стран еврозоны прямиком в руки Киеву. Парламентарий заметил, что России нужно нивелировать угрозу новых атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), так что сейчас важно усилить собственные удары по критической и военной инфраструктуре противника.

